Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

984,80 EUR +9,57% (25.03.2024, 19:54)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.060,01 USD +8,97% (20.03.2024, 19:39)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (25.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Super Micro Computer springe heute zeitweise um über zehn Prozent in die Höhe. Die Aktie des KI-Champions profitiere massiv von einem positiven Analystenkommentar und schaffe das Comeback über die Marke von 1.000 Dollar. J.P. Morgan habe die Coverage aufgenommen und traue Super Micro noch deutlich mehr zu.Super Micro schalte wieder mit Vollgas in den Vorwärtsgang. Die KI-Aktie liege zum Wochenstart rund zehn Prozent im Plus. Hintergrund sei ein positiver Analystenkommentar von J.P. Morgan. Die US-Bank habe die Aktie neu in ihre Coverage aufgenommen.Analyst Samik Chatterjee stufe Super Micro auf "overweight" ein. Das Kursziel gebe er mit 1.150 Dollar aus. Im Vergleich zum Schlusskurs von Freitag habe das einem Aufwärtspotenzial von 18 Prozent entsprochen. Chatterjee gehe davon aus, dass die KI-Computing-Branche weiter stark wachsen werde und das auch für Super Micro Computer gelten dürfte.Super Micro habe die Phase der Gewinnmitnahmen offenbar bereits überwunden. Auch der Schock der Kapitalerhöhung scheint nur von kurzer Dauer gewesen zu sein, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link