Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (19.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Monatelang sei es für die Aktie von Super Micro Computer nur nach oben gegangen. In der vergangenen Woche habe der Titel sogar die 1.000-Dollar-Marke überstiegen. Am Freitag hätten die Anleger kräftig Gewinne mitgenommen. Super-Micro-CEO Charles Liang sehe viel Potenzial für das Unternehmen, derzeit gebe es aber ein Problem."Wir liefern die beste Plattform für Generative KI der Welt", so Liang in einem Interview mit Bloomberg auf die Frage, ob Super Micro fair bewertet sei. Die derzeitigen Produktionskapazitäten seien in der Lage, einen Umsatz von bis zu 25 Milliarden Dollar zu generieren.Dies liege merklich über dem, was die Analysten für die kommenden Jahre erwarten würden: Sie würden erst im Jahr 2027 einen Umsatz von 28 Milliarden Dollar sehen. Für 2024 würden die Experten Erlöse von lediglich 15 Milliarden Dollar erwarten.Das Problem bei Super Micro laut Liang: "Es gibt eine Chips-Knappheit. Sobald wir mehr Nachschub von den Chip-Firmen, von Nvidia, haben, können wir mehr an die Kunden liefern."Das Timing, im "Aktionär"-Depot Teilgewinne mitzunehmen, hat sich als goldrichtig erwiesen, so Andreas Deutsch. Die restliche Position liege mit 650 Prozent im Plus. Wie es kurzfristig weitergehe, hänge vor allem von den NVIDIA-Zahlen (kämen am Mittwoch nachbörslich) ab. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: