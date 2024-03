NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

895,00 USD -10,56% (19.03.2024, 20:19)



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (19.03.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays bewerten die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) nach wie vor mit dem Votum "overweight".Super Micro habe eine Reihe von KI-Server-Produkten angekündigt, unmittelbar nachdem NVIDIA die neue Blackwell GPU-Architektur zu Beginn der GTC-Messe des Unternehmens vorgestellt habe. Super Micro wolle als erstes Unternehmen neue KI-Server auf den Markt bringen, die mit B100-, B200- und GB200-Chips und flüssigkeitsgekühlten Systemen ausgestattet seien, so das Analysehaus, das weiterhin die Markteinführungszeit als den "stärksten Graben" für Super Micro hervorhebe. Das Analysehaus, das auch darauf hinweise, dass Super Micro separat eine Zweitplatzierung von 2 Mio. Aktien angekündigt habe, die nach Schätzungen von Barclays einen Nettoerlös von ca. 2 Mrd. USD einbringen werde, wenn die Aktie grünes Licht erhalte, betrachte das Aktienangebot als "positives Signal" trotz einer Verwässerung im niedrigen einstelligen Bereich.Die Analysten von Barclays stufen die Super Micro Computer-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel werde bei 961 USD belassen. Die Aktie sei am Dienstagmorgen um 103,58 USD bzw. 10% auf 897,10 USD gefallen. (Analyse vom 19.03.2024)Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:826,40 EUR -7,89% (19.03.2024, 20:33)