Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

553,60 EUR +3,13% (02.02.2024, 10:14)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

583,50 USD +10,18% (01.02.2024, 22:00)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (02.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Gut, besser, Super Micro Computer" habe "Der Aktionär" in seiner neuesten Ausgabe getitelt. Diese Überschrift habe sich schon am Donnerstag einmal mehr bewahrheiten sollen, als die KI-Aktie wieder einmal zweistellig angesprungen sei. Noch vor dem Wochenende könnte das Papier sogar die magische 600-Dollar-Marke knacken.Nachdem das US-Unternehmen die Anleger schon am Montag mit seinen Quartalszahlen entzückt habe, sei die Rally am Donnerstag weitergegangen. Mit einem Plus von etwas mehr als zehn Prozent habe die Aktie den Handel beendet und komme damit seit Wochenbeginn auf ein Plus von rund 23 Prozent.Doch damit nicht genug. Dank der positiven Zahlen der Mega-Cap-Unternehmen Meta, Apple und Amazon notiere Super Micro Computer schon im vorbörslichen Handel über der psychologisch wichtigen Marke von 600 Dollar. Die Aufwärtsbewegung scheine längst nicht zu Ende zu sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie: