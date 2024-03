Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



04.03.2024



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (05.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Der Crash habe nur kurz gewährt. Die Anleger hätten den Dip genutzt und beim "Aktionär"-Depotwert Super Micro massiv zugegriffen. Nun habe die Aktie die vor Kurzem erlittenen Verluste wieder komplett wettgemacht. Am Montag habe die Aufnahme in den S&P 500 den Aktienkurs beflügelt. Gegen Super Micro habe kaum eine Aktie eine Chance.Wer bei Super Micro das Tief am 20. Februar erwischt habe und eingestiegen sei, liege nun mit 55 Prozent im Plus. Seit Jahresanfang komme die Aktie auf ein Plus von 278 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten sei der Kurs um unfassbare 945 Prozent explodiert.Seit der Aufnahme ins "Aktionär"-Depot im vergangenen April habe die Aktie 815 Prozent zugelegt. Damit sei Super Micro klar die bessere Wahl als NVIDIA gewesen - die Aktie des KI-Megastarts sei in diesem Zeitraum nur 210 Prozent gestiegen.Noch ein Stückchen fehle noch und der "Aktionär" habe einen Tenbagger im Depot - und das in so kurzer Zeit. Die Aktie bleibt heiß, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.