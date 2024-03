Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.108,50 EUR +4,53% (08.03.2024, 11:25)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.159,13 USD +3,06% (07.03.2024, 21:59)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie KI-Vorzeigeunternehmens Super Micro Computer (SMC) habe am Donnerstag in New York bis auf wenige Dollar ein neues Allzeithoch verfehlt. Doch die Indikationen am Freitag würden auf erstmalige Kurse oberhalb von 1.200 Dollar hindeuten. Im AKTIONÄR-Depot dürfte bald der nächste Meilenstein erreicht werden.An der NASDAQ habe SMC den Handel am Donnerstag bei 1.158,76 Dollar beendet, rund 10 Dollar unterhalb des Rekordhochs, das die Aktie am Mittwoch mit 1,169,50 Dollar aufgestellt habe. Die unvorstellbare Rally des KI-Players dürfte am Freitag höchstwahrscheinlich in die nächste Runde. Vor Börseneröffnung an der Wall Street werde die Aktie bei etwa 1.210 Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. An den deutschen Börsen notiere der KI-Highflyer, der Computer für Rechenzentren herstelle, zurzeit bei 1.113 Euro - ebenfalls ein All-Time-High.Von der atemberaubenden Hausse bei SMC profitiere auch das AKTIONÄR-Depot. Trotz mehrerer Teilverkäufe hätten die 15 verbliebenen Stück schon wieder das zweithöchste Gewicht im Portfolio. Seit Kauf beziffere sich das Plus mittlerweile auf 959 Prozent!Der KI-Hype sei allgegenwärtig und erinnere an das Jahr 2000, als die Dotcom-Party ihren Höhepunkt erreicht habe. Anders als damals würden die Firmen jedoch Gewinne erwirtschaften und im Fall von SMC nicht wenig. In drei Jahren könnte das Unternehmen schon 40 Dollar je Aktie verdienen, was den optisch hohen Kurs sehr schnell relativiere.Wer bei Super Micro Computer investiert ist, bleibt daher an Bord, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link