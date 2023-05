Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (30.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei rund sechs Wochen her, dass "Der Aktionär" die Aktie von Super Micro Computer in sein Depot aufgenommen habe. Im Sog der glänzenden Zahlen von NVIDIA und der daran anschließenden Outperformance der Aktie habe auch Super Micro Computer deutlich zugelegt. Seit der Depotaufnahme liege das Papier stolze 105 Prozent im Plus. Am Dienstag gehe es erneut zwischenzeitlich über 4,5 Prozent nach oben.Es sei die KI-Fantasie, die die Aktie von Super Micro Computer immer weiternach oben treibe. Am Dienstag lege das Papier weitere 4,5 Prozent zu, nachdem erneut NVIDIA einer der Highflyer an der New Yorker Wall Street sei.Super Micro profitiere als Server-Spezialist von den Investitionen in die KI-Infrastruktur. Die Firma baue - unter anderem mit NVIDIA-Chips - energieeffiziente, seit neuestem auch flüssigkeitsgekühlte Serversysteme. Diese Kühlungstechnologie verkürze die Vorlaufzeit für eine komplette Installation, erhöhe die Leistung und führe zu niedrigeren Betriebskosten. Schätzungen zufolge könnte gegenüber luftgekühlten Datacentern der Strombedarf um 40 Prozent reduziert werden. Erst kürzlich habe das Management von mehreren neuen und großen Aufträgen berichtet.Im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 (30.06.) solle den Analysten zufolge der Gewinn auf rund 10,73 Dollar je Aktie steigen. Das entspreche einem KGV von 22. Heiße: Im Vergleich zu NVIDIA sei die Bewertung sogar noch einigermaßen akzeptabel.Der Höhenflug von Super Micro sei beeindruckend. Seit Aufnahme ins "Aktionär"-Depot Mitte April liege die Performance bei rund 105 Prozent.Das starke Wachstum und die hervorragende Positionierung in einem Trend-Markt würden langfristig auf weiterhin steigende Kurse schließen lassen. Kurzfristig jedoch scheine der Hype rund um KI-Werte langsam etwas heiß zu laufen.Anleger nehmen Teilgewinne mit, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Super Micro Computer-Aktie. (Analyse vom 30.05.2023)