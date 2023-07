NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

303,15 USD +0,07% (21.07.2023)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (23.07.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Da kämen schon Analysten, die auf die sehr üppige Bewertung von Super Micro Computer verweisen würden. Die Experten von "Der Aktionär" haben ihre Gewinne mitgenommen. Die Aktie habe sich innerhalb sehr kurzer Zeit verdreifacht. KI ist zwar immer noch ein irres Thema, aber irgendwann muss die Korrektur bei einer Aktie doch kommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Super Micro Computer-Aktie. (Analyse vom 21.07.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:271,90 EUR -0,11% (21.07.2023)