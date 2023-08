Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (24.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Super Micro Computer dürfte nun wieder Fahrt aufnehmen. Nach einer Korrektur aufgrund enttäuschender Q2-Zahlen habe das Papier einen wichtigen Widerstand überwunden. Zudem hätten die Quartalszahlen von NVIDIA die Aktie schon vor dem offiziellen Handel beflügelt, wodurch das Allzeithoch wieder in greifbare Nähe rücke.Die Aktie von Super Micro Computer habe am Mittwoch deutlich zugelegt. Sie sei um 7,56 Prozent auf 277,81 Dollar gestiegen und habe damit den Widerstand bei 263,81 Dollar überwinden können. Dadurch habe der Kurs jetzt auch den GD50 zurückerobert, welcher bei 275,71 Dollar stehe. Der MACD-Indikator zeige nun, dass das bearishe Momentum abschwäche und auch der RSI sei erstmals seit der Korrektur wieder über seinen GD14 gestiegen. Dies seien Signale, die auf weitere Kursanstiege hindeuten würden.Hinzu komme, dass Branchenkollege NVIDIA am Mittwochabend bombastische Q2-Zahlen präsentiert habe, was sich auch vorbörslich am Kurs von Super Micro Computer widerspiegle. Bei Tradegate habe er am Donnerstagmittag rund acht Prozent im Plus notiert.Wenn das Momentum durch die NVIDIA-Zahlen bestehen bleibe, dürfte die Aktie zunächst das Gap von 298,03 bis 341,03 schließen. Dann wäre das Allzeithoch nur noch rund 4,5 Prozent entfernt und damit in greifbarer Nähe."Der Aktionär" setzt im Real-Depot weiterhin auf weiter steigende Kurse, so Philipp Schleu. (Analyse vom 24.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link