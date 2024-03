Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

835,60 EUR +4,19% (01.03.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

905,48 USD +4,54% (01.03.2024, 22:00)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (04.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Die Super Micro Computer-Aktie sei am Freitag nach guten Branchennews mit einem Plus von 4,5% aus dem Handel gegangen. Nach Börsenschluss habe der KI-Highflyer noch eine Schippe drauflegen und sogar die magische 1.000-USD-Marke durchbrechen können. Nachbörslich sei es um 12,5% auf 1.019 USD nach oben gegangen. Der Grund: Neben Deckers werde Super Micro Computer Mitte März in den S&P 500 aufgenommen. Viele Fondsmanager dürften daher die Papiere noch in ihre Depots aufnehmen und den Kurs weiter antreiben müssen. Die Aufnahme finde am 18. März im Rahmen des quartalsweisen Rebalancings vor Börseneröffnung statt.Die Super Micro Computer-Aktie habe schon vor Wochen einmal die 1.000-USD-Marke übersprungen, sei dann jedoch auf etwa 700 USD abverkauft worden. Aufgrund der starken Quartalszahlen von Unternehmen aus dem KI-Sektor, z.B. Dell, sei der Kurs allerdings zuletzt wieder deutlich gestiegen. Es scheine auch nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Super Micro Computer-Aktie die 1.000-Euro-Mark durchbreche. Anleger sollten die Gewinne einfach laufen lassen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie: