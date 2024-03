Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

847,00 EUR -5,60% (19.03.2024, 14:34)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.000,68 USD -6,34% (18.03.2024, 21:30)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (19.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Die Super Micro Computer-Aktie stehe am Dienstag vor Börseneröffnung stark unter Druck, verliere 100 Dollar bzw. zehn Prozent. Der Grund: Das Unternehmen führe eine Kapitalerhöhung durch. Super Micro wolle zwei Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 900 und 1.000,68 Dollar auf den Markt bringen.Damit könnte der Hersteller von hochwertiger Hardware im besten Fall rund zwei Milliarden Dollar einnehmen. Der Erlös solle für den Kauf von Lagerbeständen, die Erweiterung der Produktionskapazitäten, die Erhöhung der Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie für andere Zwecke des Betriebskapitals verwendet werden, so das Unternehmen.Über die zwei Millionen Aktien hinaus könnten weitere 300.000 Aktien den Besitzer wechseln - Goldman Sachs habe sich die Mehrzuteilungsoption gesichert.Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie: