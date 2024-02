Anleger bleiben bei beiden Werten engagiert, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2024)



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (09.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Die Aktien von Unternehmen, die für den Einsatz von KI fast unverzichtbar seien, würden seit Tagen kein Halten mehr kennen. Vorm Wochenende sei NVIDIA nun überholt worden. Nein, nicht im Börsenwert. Aber eine Super Micro Computer-Aktie koste an der Nasdaq nun mehr als ein NVIDIA-Stück. AKTIONÄR-Depot-Wert Super Micro sei auf gutem Wege, das inoffizielle 1.000-Dollar-Rennen zu gewinnen.Seit Super Micro Computer Ende Januar mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick auf das laufende Jahr geglänzt habe, sei die Aktie kaum zu bremsen. Am 30. Januar habe Super Micro mit den Zahlen praktisch alle Schätzungen übertroffen und seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr für das zweite Quartal erhöht.Die Firma hebe seine Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr von zuvor 10 bis 11 Mrd. US-Dollar auf 14,3 Mrd. bis 14,7 Mrd. US-Dollar an. Allein im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwarte Super Micro einen Nettoumsatz von 3,7 bis 4,1 Mrd. US-Dollar. Im abgelaufenen zweiten Quartal habe Super Micro einen Nettogewinn von 296 Mio. US-Dollar gemeldet - gegenüber 176 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal.Der Aktienkurs habe danach noch einen Gang zugelegt. Vor den Zahlen habe die Super Micro Computer-Aktie bei 512 Dollar notiert. Am heutigen Freitag nun lege der Chip-Titel an der Nasdaq zweiweilig weitere sieben Prozent zu und erreiche mit einem Tagesplus von sieben Prozent bei knapp 745 Dollar ein neues Allzeithoch.Inzwischen habe NVIDIA wieder "teure" Regionen erreicht. Am Freitag markiere die NVIDIA-Aktie bei 717,70 Dollar ein neues Allzeithoch. Das Tagesplus betrage allerdings "nur" gut drei Prozent.DER AKTIONÄR habe ein inoffizielles Wettrennen gestartet: Wer erreicht die 1.000-Dollar-Marke schneller? Der Super-Chips-Hersteller NVIDIA oder der Computer-Hersteller, der Rechenzentren beliefere, wo sie für Websites, Datenspeicherung und Anwendungen wie Algorithmen für künstliche Intelligenz genutzt würden.DER AKTIONÄR halte beide Titel für aussichtsreich, habe allerdings nur Super Micro ins AKTIONÄR-Depot aufgenommen. Seit dem Tag der Aufnahme am 18. April 2023 zu 105,65 Euro und einem aktuellen Tageshoch bei 684,40 Euro habe das Papier nun bereits fast 550 Prozent zugelegt! Und die Rally dürfte sich noch fortsetzen...