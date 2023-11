Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (28.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Die Super Micro Computer-Aktie sei in diesem Jahr mit einem Anstieg von rund 275 Prozent eine der Top-Performer. Seit Ende Juni befinde sich der Titel jedoch in einer Konsolidierungsformation.Bei der Chartformation handle es sich um eine symmetrische Dreiecksformation. Da der Kurs immer näher an die Spitze des Dreiecks rücke, sei es denkbar, dass die Aktie demnächst aus der Chartformation nach oben hin ausbrechen könnte.Sollte ihr das gelingen, wäre der erste Widerstand das Allzeithoch vom 7. August bei 357 Dollar. Dadurch würde sie auch das Gap vom 9. August bei 298,03 bis 341,03 Dollar schließen. Danach könnte sie das 161,8%-Fibonacci-Retracement bei 440,91 Dollar anstreben.Anleger sollten sich nun in Geduld üben und keine voreiligen Entscheidungen treffen. Eine sicherere Herangehensweise ist, nach einem erfolgreichen Ausbruch zwei bis drei Kerzen - welche über der Chartformation schließen müssen - abzuwarten, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link