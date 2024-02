Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

744,60 EUR -20,12% (16.02.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

803,32 USD -19,99% (16.02.2024, 22:00)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (19.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Super Micro Computer sei die Aktie der Stunde, wenn nicht des bisherigen Jahres - seit dem Jahreswechsel in der Spitze plus 279%. Allein diese Woche habe das Papier einen Sprung um 45% gemacht. Spitzenreiter bei Trades und Umsatz bei Tradegate. Und am Freitagnachmittag dann, als wäre alles nicht so aufregend genug für investierte Anleger gewesen, der Crash.Diese Achterbahnfahrt der Gefühle könne wohl nur nachvollziehen, wer zuvor ein Ticket gelöst habe. Den Trade- und Umsatzzahlen zufolge, die heute am Handelsplatz Tradegate erreicht worden seien, hätten das offenbar sehr viele Anleger in Deutschland: Super Micro Computer sei am Freitag wild gehandelt worden. Bis 22 Uhr hätten Aktien im Wert von knapp 182 Mio. Euro den Besitzer gewechselt, 206.927 Stück seien umgegangen. Die Zahl der ausgeführten Order habe 11.491 erreicht. Zur Einordnung: an zweiter Stelle habe am Freitag die Aktie von Rheinmetall mit 5.127 Trades und einem Volumen von 48 Mio. Euro gelegen.Der Grund für die rege Aktivität: Erst habe sich das Papier auf 1.003,50 Euro verteuert. Dann, zwar nicht unmittelbar nach Öffnung der Wall Street, aber doch kurz darauf, der Kollaps. Die Notierung seither im Tiefenrausch. Am Ende des Tages stehe ein Minus von 20,38% und ein Kurs von "nur" noch 742,20 Euro. An der Wall Street betrage der Abschlag 19,99%. Ausgehend vom Tageshoch bei 1.077,87 USD - zugleich das bisherige Allzeithoch - betrage das Minus gar 25%.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link