Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

703,60 EUR -3,40% (21.02.2024, 11:30)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

787,57 USD -1,96% (20.02.2024, 22:00)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (21.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) unter die Lupe.Spektakuläres Comeback von Super Micro Computer: Die Aktie des Hardware-Spezialisten habe am Dienstag zunächst 12% verloren, bis die Schnäppchenjäger zugeschlagen hätten. Am Ende sei das Papier mit einem Minus von nur 2% aus dem Handel gegangen. Doch die Freude über das starke Intraday Reversal habe nur kurz gewährt.Nach Börsenschluss hätten viele Anleger wieder Kasse gemacht - die Aktie sei um 4,4% eingeknickt. Für schlechte Stimmung im Tech-Sektor habe Palo Alto Networks gesorgt. Der Spezialist für Cybersecurity habe seine Prognose für 2024 gekappt. Die Aktie sei um 21% eingebrochen. Zudem seien viele Anleger vor den NVIDIA-Zahlen ausgesprochen vorsichtig. Der Hersteller von KI-Chips berichte am heutigen Mittwoch nachbörslich über sein abgelaufenes viertes Quartal und gebe einen Ausblick ab.NVIDIA sei es in den vergangenen Quartalen oft gelungen, die Prognosen der Analysten regelrecht zu pulverisieren. Heiße: Gute Zahlen würden nicht reichen, um nicht nur die NVIDIA-Aktie, sondern den gesamten Markt zu beflügeln.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link