Kurzprofil Sunrun Inc.:



Sunrun (ISIN: US86771W1053, WKN: A14V1T, Ticker-Symbol: 3S9, NASDAQ-Symbol: RUN) ist ein Unternehmen mit Sitz in San Francisco, USA, das primär im Bereich Versorgung tätig ist. Es befasst sich mit der Entwicklung, der Installation, dem Verkauf, dem Besitz und der Wartung von Solarenergiesystemen für Wohngebäude (Projekte) in den Vereinigten Staaten. (05.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sunrun-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sunrun Inc. (ISIN: US86771W1053, WKN: A14V1T, Ticker-Symbol: 3S9, NASDAQ-Symbol: RUN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schaue man auf die zuletzt vorgelegten Unternehmenszahlen von Solarunternehmen, würden sich höchst unterschiedliche Kursreaktionen mit zum Teil massiven Kurausschlägen in die eine oder andere Richtung zeigen. Während am Donnerstag die Aktionäre von SolarEdge ( ISIN US83417M1045 WKN A14QVM ) Grund zum Jubeln gehabt hätten, seien die Anleger des amerikanischen Solarausrüsters Sunrun massiv enttäuscht, das sei der Grund.Die Amerikaner würden mit einem Marktanteil von etwa 18 Prozent zu den führenden Solarausrüstern bei Privathaushalten gehören. Die jüngst vorgelegten Unternehmenzahlen hätten Licht und Schatten gezeigt. Der Solarausrüster habe eine Umsatzsteigerung im ersten Quartal um 19 Prozent auf knapp 590 Millionen US-Dollar vermeldet. Damit seien die Analysten-Schätzungen übertroffen worden, diese hätten durchschnittlich mit etwas mehr als 518 Millionen Dollar gerechnet.Sunrun habe einen Nettoverlust von 1,12 Dollar je Aktie gegenüber einem Vorjahresverlust von 0,42 Dollar im Vorjahresquartal verkündet. Obwohl CEO Mary Powell mit einer bedeutenden Steigerung der Marktanteile rechne, habe die Aktie zum Handelsschluss knapp 16 Prozent verloren.Sunrun sei Bestandteil im DER AKTIONÄR Solar Top 10 Index . Die größte Indexgewichtung habe momentan SolarEdge, gefolgt von JinkoSolar ( ISIN US47759T1007 WKN A0Q87R ). Sunrun nehme die aktuell niedrigste Indexgewichtung ein. SMA Solar und First Solar auf der Empfehlungsliste von "Der Aktionär".Der Solar-Sektor gehöre zu einer der wichtigsten Bereiche, wenn es darum gehe, die weltweit gesteckten Klimaziele zu erreichen. Langfristig sollte dies den Unternehmen aus dem DER AKTIONÄR Solar Top 10 zugutekommen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2023)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.