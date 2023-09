Börsenplätze Sunrun-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sunrun-Aktie:

14,732 EUR +2,16% (01.09.2023, 18:47)



NASDAQ-Aktienkurs Sunrun-Aktie:

15,92 USD +1,86% (01.09.2023, 18:50)



ISIN Sunrun-Aktie:

US86771W1053



WKN Sunrun-Aktie:

A14V1T



Ticker-Symbol Sunrun-Aktie:

3S9



NASDAQ-Symbol Sunrun-Aktie:

RUN



Kurzprofil Sunrun Inc.:



Sunrun (ISIN: US86771W1053, WKN: A14V1T, Ticker-Symbol: 3S9, NASDAQ-Symbol: RUN) ist ein Unternehmen mit Sitz in San Francisco, USA, das primär im Bereich Versorgung tätig ist. Es befasst sich mit der Entwicklung, der Installation, dem Verkauf, dem Besitz und der Wartung von Solarenergiesystemen für Wohngebäude (Projekte) in den Vereinigten Staaten. (01.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sunrun-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sunrun Inc. (ISIN: US86771W1053, WKN: A14V1T, Ticker-Symbol: 3S9, NASDAQ-Symbol: RUN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den gerade eher unruhigen Zeiten für grüne Technologie-Aktien gebe es dementsprechend wenig Analysten-Hochstufungen, insbesondere nicht für Solarunternehmen. Die amerikanische Citibank schwimme gegen den Strom und stufe den amerikanischen Solarkonzern Sunrun von zuvor "halten" auf "kaufen". Hier die Details:Sunrun sei ein amerikanischer Anbieter von Solarmodulen und Energiespeicherlösungen insbesondere im privaten Bereich. Die amerikanische Großbank habe die Aktie unter die Lupe genommen und komme zu dem Ergebnis, dass der Anteilsschein unterbewertet sei.Vikram Bagri, Analyst der Citibank, habe die Aktie auf "kaufen" hochgestuft und ein Kursziel von 21 US-Dollar vergeben, das seien gut 35 Prozent Aufwärtspotenzial auf derzeitigem Kursniveau.Seit Anfang des Jahres habe die Aktie gut 31 Prozent an Wert eingebüßt. Laut investing.com würden 21 von 26 Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen. Dabei betrage das durchschnittliche Kursziel etwa 36 Dollar. Mit einem KGV von 32 sei das Unternehmen allerdings kein Schnäppchen.Solange die Aktie keine Bodenbildung vollzieht, sollten Anleger die Finger von der Aktie lassen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zu Sunrun Inc. in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link