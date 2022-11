Börsenplätze Sunrun-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sunrun-Aktie:

24,67 EUR -6,50% (04.11.2022, 16:19)



NASDAQ-Aktienkurs Sunrun-Aktie:

24,4112 USD -5,05% (04.11.2022, 16:28)



ISIN Sunrun-Aktie:

US86771W1053



WKN Sunrun-Aktie:

A14V1T



Ticker-Symbol Sunrun-Aktie:

3S9



NASDAQ-Symbol Sunrun-Aktie:

RUN



Kurzprofil Sunrun Inc.:



Sunrun (ISIN: US86771W1053, WKN: A14V1T, Ticker-Symbol: 3S9, NASDAQ-Symbol: RUN) ist ein Unternehmen mit Sitz in San Francisco, USA, das primär im Bereich Versorgung tätig ist. Es befasst sich mit der Entwicklung, der Installation, dem Verkauf, dem Besitz und der Wartung von Solarenergiesystemen für Wohngebäude (Projekte) in den Vereinigten Staaten. (04.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sunrun-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sunrun Inc. (ISIN: US86771W1053, WKN: A14V1T, Ticker-Symbol: 3S9, NASDAQ-Symbol: RUN) unter die LupeDie Solar-Energie gehöre zu den großen Nutznießern des Klimagesetzes von US-Präsident Joe Biden, das jahrelange politische Sicherheit und Steuervergünstigungen verspreche. Dieser so genannte Inflation Reduction Act, ein Gesetz zur Inflationseindämmung, sei Mitte August in Kraft getreten. Dies sehe vor, dass bis 2030 ungefähr 950 Millionen Solarpanels installiert würden.Davon werde das größte amerikanische private Solarunternehmen Sunrun profitieren. Die Firma habe jüngst mit herausragenden Q3-Zahlen für einen absoluten Paukenschlag gesorgt. Die Gesellschaft habe vor allem beim Ergebnis die Markterwartungen weit übertreffen können: Statt des von Analysten prognostizierten Verlustes habe der Solar-Player einen satten Gewinn ausgewiesen. Und auch der Ausblick lasse die Anleger strahlen.Konkret habe Sunrun im Berichtszeitraum einen Gewinn von 96 Cent je Aktie erzielt. Das sei überaus beeindruckend, denn die Analysten hätten gar mit einem Verlust, und zwar in Höhe von 12 Cent gerechnet. Das Solar-Unternehmen habe außerdem einen Umsatz von 631,9 Millionen Dollar gemeldet, der ebenfalls die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 562,2 Millionen Dollar habe schlagen können.Der Clou: Sunrun sei Mitglied im Solar Top 10 Index (ISIN: DE000SL0CSH7, WKN: SL0CSH). Darüber hinaus umfasse der sorgsam ausgewählte Aktienkorb weitere neun internationale Top-Player mit starker Markposition und bilde damit die gesamte Wertschöpfungskette der Branche ab.Solar-Energie spiele bei der weltweit unabdingbaren Energiewende eine entscheidende Rolle - gerade weil das Tempo zusehends zum global alles entscheidenden Faktor werde. Das dürfte die Sunrun-Aktie weiter nach oben treiben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link