Tradegate-Aktienkurs Sunrun-Aktie:

9,407 EUR -5,54% (04.10.2023, 17:58)



NASDAQ-Aktienkurs Sunrun-Aktie:

10,11 USD -5,16% (04.10.2023, 18:22)



ISIN Sunrun-Aktie:

US86771W1053



WKN Sunrun-Aktie:

A14V1T



Ticker-Symbol Sunrun-Aktie:

3S9



NASDAQ-Symbol Sunrun-Aktie:

RUN



Kurzprofil Sunrun Inc.:



Sunrun (ISIN: US86771W1053, WKN: A14V1T, Ticker-Symbol: 3S9, NASDAQ-Symbol: RUN) ist ein Unternehmen mit Sitz in San Francisco, USA, das primär im Bereich Versorgung tätig ist. Es befasst sich mit der Entwicklung, der Installation, dem Verkauf, dem Besitz und der Wartung von Solarenergiesystemen für Wohngebäude (Projekte) in den Vereinigten Staaten. (04.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Sunrun-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist streichen in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Sunrun Inc. (ISIN: US86771W1053, WKN: A14V1T, Ticker-Symbol: 3S9, NASDAQ-Symbol: RUN).Der Sektor befinde sich nach wie vor in einer Phase der Bewertungsrationalisierung, in der Bilanzstärke und stetige Rentabilität eine immer wichtigere Rolle für die Aktienperformance spielen werden, so die Analysten in einer breiteren Research-Note zu Solar- und Energiespeichern im Vorfeld der Q3-Ergebnisse des Sektors.Truist füge hinzu, dass das Unternehmen aufgrund seiner Stärke in der TPO-Finanzierung weiterhin Anteile übernehmen werde, aber die Reaktion des Aktienkurses nach den Ergebnissen des zweiten Quartals mache deutlich, dass der Markt übermäßiges Wachstum nicht mehr belohne, während die Unternehmen weiterhin in dem "Landgrab"-Wohnraum in den USA konkurrieren würden. Truist sehe auch ein "erhöhtes Risiko für die Rendite" angesichts der zunehmend kostspieligen Kapitalbeschaffung.Die Analysten von Truist stufen die Sunrun-Aktie von "buy" auf "hold" herab. Das Kursziel werde von 30,00 auf 12,00 USD gesenkt. (Analyse vom 04.10.2023)Börsenplätze Sunrun-Aktie: