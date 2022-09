Börsenplätze SunRun-Aktie:



Kurzprofil SunRun Inc.:



SunRun (ISIN: US86771W1053, WKN: A14V1T, Ticker-Symbol: 3S9, NASDAQ Ticker-Symbol: RUN) ist ein Unternehmen mit Sitz in San Francisco, USA, das primär im Bereich Versorgung tätig ist. Es befasst sich mit der Entwicklung, der Installation, dem Verkauf, dem Besitz und der Wartung von Solarenergiesystemen für Wohngebäude (Projekte) in den Vereinigten Staaten. (30.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SunRun-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SunRun Inc. (ISIN: US86771W1053, WKN: A14V1T, Ticker-Symbol: 3S9, NASDAQ Ticker-Symbol: RUN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den USA sei im zweiten Quartal 2022 ein neuer Rekord aufgestellt worden: An Wohnimmobilien seien Solaranlagen im Volumen von 1,63 Gigawatt installiert worden. Das entspreche ungefähr der Leistung eines Atomkraftwerkes. Einer der Profiteure dieser Entwicklung sei SunRun.Der Inflation Reduction Act, ein Gesetz zur Inflationseindämmung, sei Mitte August in Kraft getreten. Es umfasse unter anderem Steuererleichterungen für Solaranlagen und ziele darauf ab, dass bis 2030 ungefähr 950 Millionen Solarpanels installiert würden. Die Solarindustrie solle daher in den nächsten fünf Jahren um 40 Prozent wachsen.Wegen dem neuen Gesetz würden die Fantasien rund um das Wachstum in der Solarbranche weiter angeheizt. Herausfordernd seien jedoch noch die Probleme in den Lieferketten. Diese Situation solle sich aber voraussichtlich in den nächsten Monaten entspannen.Der Solarsektor ist auch aus Sicht des "Aktionär" weiterhin einer der Megatrends der kommenden Jahre. Um im sowieso schon volatilen Marktumfeld nicht dem Risiko einer Einzelaktie zu unterliegen, können Anleger beim Solar Top 10-Index zugreifen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 30.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.