Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (17.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) von "equal-weight" auf "underweight" nach unten.Obwohl Morgan Stanley die langfristigen Aussichten für Solaranlagen für Privathaushalte optimistisch einschätze, habe das Unternehmen SunPower aufgrund "mehrerer kurzfristiger Faktoren" herabgestuft. Dazu gehöre der Gegenwind für das Wachstum, der sich aus dem Nachfragerückgang in bestimmten Regionen der USA und einer langsamer als erwarteten Erholung in Kalifornien nach NEM 3.0 ergebe, so die Analysten in einer Research Note. Das Unternehmen sehe einen erheblichen Rückgang der Konsensschätzungen für das bereinigte EBITDA in den Jahren 2024 und 2025 sowie eine potenzielle Kapitalerhöhung zur Aufrechterhaltung des erforderlichen Mindestliquiditätsniveaus.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von SunPower von "equal-weight" auf "underweight" herab. Das Kursziel werde von 8 auf 5 USD gesenkt. (Analyse vom 17.10.2023)Börsenplätze SunPower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:4,98 EUR -9,07% (17.10.2023, 13:30)