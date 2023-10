Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:

3,84 EUR +0,07% (26.10.2023, 12:42)



NASDAQ-Aktienkurs SunPower-Aktie:

4,06 USD -18,15% (25.10.2023, 22:00)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker-Symbol SunPower-Aktie:

S9P2



NASDAQ-Symbol SunPower-Aktie:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (26.10.2023/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Roth MKM:Die Analysten von Roth MKM halbieren ihr Kursziel für die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) von 10 auf 5 USD.Die Analysten von Roth MKM würden den 8-K-Bericht des Unternehmens zitieren, in dem offengelegt werde, dass der Wert des Konsignationsbestands an Mikro-Wechselrichter-Komponenten an bestimmten Standorten von Drittanbietern im Zeitraum vom ersten Quartal des GJ22 bis zum zweiten Quartal des GJ23 um 16 bis 20 Millionen US-Dollar zu hoch angesetzt worden sei, was dazu geführt habe, dass die damit verbundenen Herstellungskosten zu niedrig angesetzt worden seien.Dies werfe ein schlechtes Licht auf die internen Kontrollen von SunPower, obwohl es sich um ein nicht zahlungswirksames Problem handele und die finanziellen Auswirkungen relativ gering sein dürften, so Roth in einer Research Note.Die Analysten von Roth MKM stufen die Aktie von SunPower weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 25.10.2023)Börsenplätze SunPower-Aktie: