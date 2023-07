Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:

8,337 EUR -17,85% (26.07.2023, 17:12)



NASDAQ-Aktienkurs SunPower-Aktie:

9,325 USD -16,89% (26.07.2023, 16:58)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker-Symbol SunPower-Aktie:

S9P2



NASDAQ-Symbol SunPower-Aktie:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (26.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die SunPower-Aktie seit Anfang Juli in der Spitze knapp 20 Prozent zugelegt habe, komme es am Mittwoch zu einer heftigen Bewegung Richtung Süden. Rund 15 Prozent Kursverlust stünden aktuell zu Buche, das sei der Grund.SunPower habe vorläufige ungeprüfte Finanzergebnisse vorgelegt und einen Nettoverlust von 30 Millionen US-Dollar bei einem Umsatzrückgang von 11 Prozent zum Vorquartal auf 464 Millionen Dollar gemeldet. CEO Peter Faricy habe die schwachen Zahlen mit der gesunkenen Nachfrage im Südosten und Südwesten begründet, wo die wirtschaftliche Unsicherheit und das gestiegene Zinsumfeld die Verkaufsbuchungen belastet hätten. Zusätzlich hätten die Amerikaner die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt und würden nun einen Nettoverlust in einer Bandbreite von 70 bis 90 Millionen Dollar erwarten.An der Börse werde die Aktie dementsprechend abgestraft und notiere inzwischen in der Nähe des Empfehlungslevels des Finanzdienstleisters Raymond James Mitte des Monats. Dieser habe die Aktie damals mit "strong buy" eingestuft. SMA Solar , SolarEdge ( ISIN US83417M1045 WKN A14QVM ) und Maxeon Solar . (Analyse vom 26.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SunPower-Aktie: