NASDAQ-Aktienkurs SunPower-Aktie:

5,475 USD -2,58% (03.10.2023, 22:00)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie

A1JNM7



Ticker-Symbol SunPower-Aktie:

S9P2



NASDAQ-Symbol SunPower-Aktie:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (04.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Truist:Truist senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR).Der Solar-Sektor befinde sich nach wie vor in einer Phase der Rationalisierung der Bewertungen, in der Bilanzstärke und stetige Rentabilität eine immer wichtigere Rolle für die Kursentwicklung spielen würden, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Hauptaugenmerk der Anleger werde in diesem Quartal auf dem Abbau von Lagerbeständen, der Kostensenkung und der verbesserten Liquidität liegen.Truist hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die SunPower-Aktie bestätigt und das Kursziel von 10 auf 6 USD reduziert. (Analyse vom 04.10.2023)Börsenplätze SunPower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:5,143 EUR +0,53% (04.10.2023, 13:46)