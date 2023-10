NASDAQ-Aktienkurs SunPower-Aktie:

5,62 USD -8,91% (02.10.2023, 22:00)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie

A1JNM7



Ticker-Symbol SunPower-Aktie:

S9P2



NASDAQ-Symbol SunPower-Aktie:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (03.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Raymond James:Pavel Molchanov, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) von "strong buy" auf "outperform" herab, mit einem Kursziel von 9,00 USD statt 17,00 USD.Der Analyst rechne mit einem Nachfrageanstieg im Jahr 2024, wenn sich die Nachfrage in Kalifornien stabilisiere und der Gesamtmarkt sich allmählich an das Kapitalkostenumfeld anpasse. Er sei jedoch besorgt, dass SunPower einem "besonders hohen Risiko in Bezug auf die Lagerbestände" ausgesetzt sei. Die Lagerbestände von SunPower in Höhe von 424 Mio. USD zum 30. Juni seien für ein Unternehmen dieser Größe überdimensioniert und würden "satten" 89% des buchmäßigen Eigenkapitals entsprechen.Pavel Molchanov, Analyst von Raymond James, stuft die SunPower-Aktie von "strong buy" auf "outperform" herab. (Analyse vom 03.10.2023)Börsenplätze SunPower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:5,124 EUR -4,30% (03.10.2023, 15:25)