Börsenplätze SunPower-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:

9,372 EUR +1,28% (13.07.2023, 14:45)



NASDAQ-Aktienkurs SunPower-Aktie:

10,30 USD +8,19% (12.07.2023)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker-Symbol SunPower-Aktie:

S9P2



NASDAQ-Symbol SunPower-Aktie:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (13.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl dem Solarenergiesektor allgemeine rosige Zeiten bevorstünden, würden viele Anleger derzeit einen großen Bogen um Solar-Unternehmen machen. Viele Aktien würden seit Anfang des Jahres unter Wasser notieren. So auch das amerikanische Unternehmen SunPower. Der Finanzdienstleister Raymond James habe indes die Aktie jüngst auf "Strong Buy" hochgestuft. Das seien die Gründe.Viele Solar-Werte wie SolarEdge, Encavis und Enphase würden seit Anfang des Jahres leicht unter Wasser notieren. Schlimmer habe es den amerikanischen Solaranbieter SunPower erwischt - hier stünden aktuell rund 50 Prozent Kurseinbußen zu Buche.Analyst Pavel Molchanov bezeichne den Kursverfall wegen der Förderungskürzung bei Privathaushalten für Solardächer in Kalifornien als übertrieben. Solardächer in den USA hätten eine weit geringere Akzeptanz als in Deutschland oder in Australien. Vor der Förderungsänderung komme es immer zu einem Nachfrageanstieg, daraufhin ebbe die Nachfrage stark ab, um später an der unteren Basislinie wieder Wachstum zu generieren, so der Analyst. Molchanov rate zum Einstieg mit Kursziel 21 US-Dollar, das seien gut 100 Prozent Aufwärtspotenzial auf aktuellem Niveau.SunPower sei Mitglied im "Der Aktionär" Energiewende-Index. Weitere Indexmitglieder seien unter anderem der Wasserstoffhersteller Linde, der Wechselrichter-Anbieter SolarEdge und der Windenergieanbieter Ørsted. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAV könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von zehn Energiewende-Unternehmen profitieren. (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.