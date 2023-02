NASDAQ-Aktienkurs SunPower-Aktie:

16,88 USD +6,50% (15.02.2023)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker-Symbol SunPower-Aktie:

S9P2



NASDAQ-Symbol SunPower-Aktie:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (16.02.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Mark Strouse, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) weiterhin mit "underweight".Das Unternehmen habe gemischte Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet - mit einem EBITDA, das niedriger als erwartet ausgefallen sei, trotz starker Kundenzuwächse und Umsätze, so der Analyst. Er habe geschrieben, dass der Ausblick von SunPower für das Geschäftsjahr 2023 in Bezug auf den Kundenzuwachs über seinen Erwartungen liege, obwohl er den angenommenen Gegenwind durch NEM 3.0 in Kalifornien und die Schwäche des Neubaus von Häusern berücksichtige. Er sei der Ansicht, dass die Premium-Bewertung von SunPower im Vergleich zu anderen Unternehmen aufgrund der "relativ gemischten" Ausführung und des überdurchschnittlichen Engagements im Wohnungsneubau nicht gerechtfertigt sei.Mark Strouse, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die SunPower-Aktie unverändert mit dem Rating "underweight" ein. Das Kursziel werde von 19,00 auf 18,00 USD gesenkt. (Analyse vom 16.02.2023)Börsenplätze SunPower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:15,996 EUR +1,27% (16.02.2023, 14:01)