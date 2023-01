Nasdaq-Aktienkurs SunPower-Aktie:

18,66 USD -0,64% (13.01.2023)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker Symbol SunPower-Aktie Deutschland:

S9P2



Ticker Symbol SunPower-Aktie Nasdaq:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (17.01.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Corinne Blanchard, Analystin der Deutschen Bank, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) an.Die Analystin gehe davon aus, dass sich die Anleger auf die Nachfrage nach Solarenergie für Privathaushalte in den USA nach dem Inflation Reduction Act, das Nachfragewachstum in Europa, das Wachstum und die Akzeptanz von Speichern sowie das Umfeld der Lieferkette konzentrieren würden.Corinne Blanchard, Analystin der Deutschen Bank, bewertet die SunPower-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel werde von 16,00 auf 21,00 USD erhöht. (Analyse vom 17.01.2023)Börsenplätze SunPower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:17,102 Euro -2,70% (17.01.2023, 11:52)