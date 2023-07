NASDAQ-Aktienkurs SunPower-Aktie:

11,39 USD +2,06% (18.07.2023)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker-Symbol SunPower-Aktie:

S9P2



NASDAQ-Symbol SunPower-Aktie:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (19.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Mark Strouse, Analyst von J.P. Morgan Securities, bekräftigt seine Verkaufsempfehlung für die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) und senkt das Kursziel.Im Vorfeld der Q2-Ergebnisse im Sektor für alternative Energien und Dienstleistungen halte der Analyst an seiner kurzfristigen Präferenz für Solarwerte fest. Die Stimmung unter den Anlegern sei schwach gewesen, vor allem aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Verbraucherausgaben und der Zinssätze, was sich mit den Ergebnissen des zweiten Quartals wahrscheinlich nicht wesentlich ändern werde. Er sei der Ansicht, dass die Solarenergie für Versorgungsunternehmen das attraktivste und wahrscheinlich sicherste Segment der Gruppe bleibe, da die Auftragslage wahrscheinlich weiterhin solide sei und die langfristigen Dekarbonisierungsziele der Versorgungsunternehmen relativ wenig von der Konjunktur beeinflusst würden.Mark Strouse, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die SunPower-Aktie weiterhin mit dem Rating "underweight" ein. Das Kursziel werde von 16 auf 13 USD reduziert. (Analyse vom 19.07.2023)Börsenplätze SunPower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:10,282 EUR +1,42% (19.07.2023, 15:05)