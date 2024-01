Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:

2,972 EUR +0,92% (23.01.2024, 10:16)



NASDAQ-Aktienkurs SunPower-Aktie:

3,21 USD +5,94% (22.01.2024, 22:00)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker-Symbol SunPower-Aktie:

S9P2



NASDAQ-Symbol SunPower-Aktie:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (23.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist senken das Kursziel für die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) im Rahmen einer breiteren Research-Note zu Solar- und alternativen Brennstoffen von 5,00 auf 3,50 USD.Die durch niedrige Zinsen und einen globalen Fokus auf die Energieverfügbarkeit getriebenen Branchenerwartungen seien im Jahr 2023 wieder auf den Boden gefallen und hätten die Aktien mitgenommen, aber während die Volatilität anhalte, gebe es mit dem Beginn des Zinssenkungszyklus der FED auch erhebliche Aufwärtschancen, insbesondere für die Gruppe der privaten Solaranlagen, so Truist in einer Research-Mitteilung.Für SunPower sehe Truist jedoch im November im Vergleich zum Oktober nur eine bescheidene Umsatzsteigerung, bevor sich die Lage in den Feiertagswochen verlangsamt habe, und nenne als weiteren Schwerpunkt die mögliche längerfristige Lösung mit den Gläubigern nach der jüngsten kurzfristigen Verlängerung wegen mehrerer Vertragsbrüche.Die Analysten von Truist bewerten die Aktie von SunPower weiterhin mit "hold". (Analyse vom 23.01.2024)Börsenplätze SunPower-Aktie: