Nasdaq-Aktienkurs SunPower-Aktie:

26,90 USD -2,50% (13.09.2022, 22:00)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker Symbol SunPower-Aktie Deutschland:

S9P2



Ticker Symbol SunPower-Aktie Nasdaq:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (14.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) unter die Lupe.Die Solarbranche sei seit Monaten an den Aktienmärkten gefragt. Auch die gestrige Schwäche sei an Aktien wie SunPower größtenteils vorbeigegangen. Charttechnisch werde es beim Papier des US-Unternehmens jetzt spannend, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.09.2022)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SunPower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:27,485 Euro +1,93% (14.09.2022, 11:09)