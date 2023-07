NASDAQ-Aktienkurs SunPower-Aktie:

9,23 USD -2,33% (27.07.2023, 22:00)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:
A1JNM7

A1JNM7



Ticker-Symbol SunPower-Aktie:
S9P2

S9P2



NASDAQ-Symbol SunPower-Aktie:
SPWR

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (28.07.2023/ac/a/n)



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Robert W. Baird:Die Analysten von Robert W. Baird stufen die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) von "outperform" auf "neutral" herab mit einem Kursziel von 12 USD (zuvor: 24 USD).Das Unternehmen habe im Vorfeld der Bekanntgabe der Q2-Ergebnisse unter den Erwartungen gelegen und ein schwächeres Nachfrageumfeld inmitten makroökonomischer Unsicherheiten und steigender Zinsen angeführt. Die Analysten seien "skeptisch", was die kurzfristige Entwicklung angehe, und würden glauben, dass die Reduzierung der Investitionen in SunPowers Plattform dazu führen könnte, dass das Unternehmen bedeutende Anteile an die Konkurrenz verliere. Darüber hinaus werde das Engagement des Unternehmens in Kalifornien und der Bau neuer Eigenheime neben dem makroökonomischen Umfeld für kurzfristigen Gegenwind sorgen.Die Analysten von Robert W. Baird stufen die SunPower-Aktie von "outperform" auf "neutral" herunter. (Analyse vom 27.07.2023)Börsenplätze SunPower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:8,483 EUR +0,95% (28.07.2023, 12:46)