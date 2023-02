NASDAQ-Aktienkurs SunPower-Aktie:

15,55 USD -4,37% (09.02.2023, 22:00)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker-Symbol SunPower-Aktie:

S9P2



NASDAQ-Symbol SunPower-Aktie:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (10.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Philadelphia (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Analyst Thomas Meric von Janney Montgomery Scott:Thomas Meric, Analyst von Janney Montgomery Scott, leitet die Coverage für die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) mit dem Rating "neutral" ein.SunPower, ein US-amerikanischer Solarinstallateur für Privathaushalte, der seinen Kunden Barverkäufe, Darlehen und Leasing/PPAs anbiete, halte keine Vermögenswerte in seiner Bilanz und verkaufe diese Systeme im Falle von Leasing und PPAs an sein Joint Venture mit Hannon Armstrong (HASI), SunStrong, an dem SunPower 51% halte, so das Unternehmen gegenüber Investoren. Als "wichtigsten" Faktor für die Bewertung nenne das Unternehmen die Aussichten auf eine Verbesserung der Bruttomarge im Jahr 2023, aber auch das relativ hohe Engagement von SunPower in Kalifornien, den Markt für neue Häuser sowie Barverkäufe und Kredite.Thomas Meric, Analyst von Janney Montgomery Scott, bewertet die Aktie von SunPower mit "neutral". Das Kursziel liege bei 16 USD. (Analyse vom 09.02.2023)Börsenplätze SunPower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:14,478 EUR -0,10% (10.02.2023, 12:41)