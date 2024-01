NASDAQ-Aktienkurs SunPower-Aktie:

3,105 USD -4,46% (16.01.2024, 15:44)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker-Symbol SunPower-Aktie:

S9P2



NASDAQ-Symbol SunPower-Aktie:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (16.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von GLJ Research:Die Analysten von GLJ Research senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR).SunPower finanziere sein Geschäft anders als SunRun und Sunnova, die GLJ Research ebenfalls mit "sell" bewerte, da SunPower auf TotalEnergies angewiesen sei und dies "ein großes Problem darstellt, wenn TotalEnergies SE diese Finanzierung nicht mehr bereitstellt", so die Analysten. Die Überprüfungen würden darauf hindeuten, dass sich der langjährige Partner TotalEnergies "möglicherweise von der weiteren Finanzierung" von SunPowers Krediten für Solardächer zurückziehen werde.Die Analysten von GLJ Research bewerten die SunPower-Aktie unverändert mit "sell". Das Kursziel werde von 6,81 auf 1,61 USD reduziert. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze SunPower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:2,822 EUR -4,01% (16.01.2024, 16:10)