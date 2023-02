NASDAQ-Aktienkurs SunPower-Aktie:

15,55 USD -4,37% (09.02.2023)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker-Symbol SunPower-Aktie:

S9P2



NASDAQ-Symbol SunPower-Aktie:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (10.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Newport Beach (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Roth MKM:Philip Shen, Aktienanalyst vom Investmenthaus Roth MKM, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, NASDAQ-Symbol: SPWR).Der Analyst merke an, dass die rasche Umstellung von Krediten auf Leasing für SunPower im Jahr 2023 von Vorteil sein könnte, aber das Geschäft von Blue Raven könnte auch einige Herausforderungen erleben, da es in der Vergangenheit eher auf Kredite ausgerichtet gewesen sei. Er ziehe es vor, trotz des Aufwärtspotenzials für Volumen, Umsatz und EBITDA-Schätzungen für 2023 "konservativ" zu bleiben.Philip Shen, Analyst von Roth MKM, bewertet die SunPower-Aktie weiterhin mit dem Votum "neutral". Das Kursziel werde von 23,00 auf 17,00 USD reduziert. (Analyse vom 10.02.2023)Börsenplätze SunPower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:14,546 EUR +0,37% (10.02.2023, 15:06)