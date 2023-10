Insgesamt seien die globalen Aktien in diesem Jahr um 9 Prozent gestiegen, was Anleger nach der enttäuschenden Performance im letzten Jahr aufatmen lasse.



"Auch wenn die US-Aktien nach oben getrieben wurden, waren es die asiatischen Märkte, die Anlegern 2023 sowohl Süßes als auch Saures bescherten. Der japanische Aktienmarkt wird oft ignoriert, aber der zweitgrößte Markt der Welt hat von seiner neuerdings wettbewerbsfähigen Währung profitiert. Derweil hat die wirtschaftliche Erholung Chinas die hohen Erwartungen der Investoren enttäuscht und den Markt einbrechen lassen", sage Ben Laidler, Global Markets Strategist bei eToro.



Die Analyse von eToro umfasse ebenso eine Aufschlüsselung der US-Sektoren. Die Halbleiterindustrie habe die Investoren mit einem Wachstum von 70 Prozent in diesem Jahr massiv belohnt, gefolgt von der Medien- und Unterhaltungsindustrie mit einem Plus von 52 Prozent. Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen hätten Anleger derweil mit einem Minus von 21 Prozent bzw. 16 Prozent verschreckt.



"Die starken Kurssteigerungen bei Halbleiter- und Social-Media-Aktien zeigen, dass die Investoren optimistisch auf die Verbreitung von künstlicher Intelligenz blicken. Die Wachstumsschwierigkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien und die höheren Zinsen sorgten in diesem Jahr für einen Kurssturz bei Versorger-Aktien, doch es ist zu hoffen, dass der Gegenwind bald zum Stillstand kommt", sage Laidler.



Zu den besten und schlechtesten deutschen Aktien in diesem Jahr füge Laidler hinzu: "In Deutschland sorgte die DAX-Performance in diesem Jahr zunächst für Optimismus, als der Leitindex im Juli sein altes Rekordhoch durchbrach. Seitdem ist der Markt jedoch in den Korrekturmodus übergegangen."



Rheinmetall, Covestro und adidas würden mit Gewinnen von bis zu über 40 Prozent als Top-Performer hervorstechen. Dem gegenüber stünden andere, deren Verluste seit Jahresbeginn einer beängstigenden Achterbahnfahrt ähneln würden. QIAGEN, Zalando, Sartorius (ISIN DE0007165631 / WKN 716563) und Siemens Energy hätten Einbrüche von über 25 Prozent verzeichnet. Siemens befinde sich mit einem katastrophalen Absturz von fast 40 Prozent am düsteren Ende des Rankings. (Ausgabe vom 26.10.2023) (27.10.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Ähnlich wie Halloween-Nächte sorgen auch Aktienmärkte für Spannung und unerwartete Wendungen, so die Experten von eToro.Wenige Tage vor dem Gruselfest enthülle eToro in einer aktuellen Analyse die größten "Tricks and Treats" des Jahres 2023.Dazu habe die Trading- und Investmentplattform die Performance der weltweit größten Aktienmärkte und Sektoren inklusive Deutschland untersucht und eine Rangliste der besten und schlechtesten Aktien des Jahres 2023 erstellt.