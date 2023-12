XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,86 EUR +0,87% (19.12.2023, 17:35)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



NASDAQ OTC-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.



Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.300 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2022/23 einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro. (19.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Südzucker werde CropEnergies übernehmen. Darauf hätten sich die Unternehmen am Mittwochabend geeinigt, mit Zustimmung ihrer jeweiligen Aufsichtsräte hätten sie eine Delisting-Vereinbarung unterzeichnet. Derzeit halte Südzucker etwas mehr als 69% an CropEnergies und wolle die übrigen Anteile für 11,50 Euro pro Stück erwerben.Während sich die Aktionäre von CropEnergies über eine satte Prämie von rund 70% - ausgehend vom Dienstagsschlusskurs bei 6,81 Euro - freuen dürften, notiere die Aktie von Südzucker nachbörslich rund ein halbes Prozent tiefer. Zudem sei die CropEngeries-Aktie vom Handel ausgesetzt worden.Angesichts des bereits hohen Beteiligung von Südzucker an CropEnergies und deren zuletzt schwachen Geschäftszahlen komme die Übernahme nicht ganz überraschend. Weitere Details dürften am Mittwochmorgen folgen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2023)Börsenplätze Südzucker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:13,87 EUR -0,14% (19.12.2023, 22:02)