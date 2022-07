Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) habe gesagt, dass seine Büros in Deutschland gestern von EU-Kartellbehörden durchsucht worden seien. Die EU-Aufsichtsbehörde habe erklärt, die Razzien seien Teil einer Untersuchung über eine angebliche Aufteilung der nationalen Märkte zwischen Online-Lieferdiensten. Auch in Spanien seien Razzien in den Büros von Glovo durchgeführt worden, einem Essenslieferanten, der kürzlich von Delivery Hero übernommen worden sei.



Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) habe für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres (März-Mai 2022) einen Betriebsgewinn von 163 Millionen Euro gemeldet. Dies sei ein Sprung von über 230% im Vergleich zu den 49 Millionen Euro, die vor einem Jahr gemeldet worden seien. Südzucker habe die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt und rechne weiterhin mit einem Betriebsergebnis von 400 bis 500 Millionen Euro im Zeitraum März 2022 bis Februar 2023. Das Unternehmen habe gesagt, dass es davon ausgehe, einen Kostenanstieg an die Kunden weiterzugeben.



Einschätzungen von Analysten:



- Jefferies stufe Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) auf "halten" herab. Das Kursziel sei auf 23,00 Euro gesetzt worden.



- Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) werde von RBC mit "sector perform" bewertet. Das Kursziel sei auf 245,00 Euro gesetzt worden.



- Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) werde von RBC mit "outperform" bewertet. Das Kursziel sei auf 170,00 Euro gesetzt worden. (07.07.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Donnerstag höher, so die Experten von XTB.Ein eher hawkisher FOMC-Protokollbericht habe die Stimmung nicht trüben können und die Erholung an den Aktienmärkten sei noch nicht abgeschlossen. Die Veröffentlichung des EZB-Protokolls heute um 13:30 Uhr werde genau beobachtet werden, dürfte aber keine Überraschungen enthalten, die große Marktbewegungen auslösen würden.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setze die gestern begonnene Erholung fort. Der Index nähere sich langsam einer wichtigen kurzfristigen Preiszone, die durch eine Mischung von Widerstandsniveaus gekennzeichnet sei. Im Bereich von 12.900 Punkten würden sich das 23,6%-Retracement des jüngsten Abwärtsimpulses, die 200-Stunden-Linie sowie frühere Kursreaktionen befinden. Ein Durchbruch über diese Zone würde die Aussichten für die Bullen aufhellen, da dies theoretisch auf eine Umkehr des kurzfristigen Trends hindeuten würde. Für den Fall, dass die Käufer zu schwächeln beginnen würden, sei die erste zu beachtende Unterstützungszone zwischen der 12.600-Punkte-Marke und der 50-Stunden-Linie zu finden.