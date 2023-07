ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



NASDAQ OTC-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.



Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig.



Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2021/22 einen Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro. (13.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Südzucker: Zuckergeschäft läuft dank hoher Preise wie geschmiert - AktienanalyseEuropas größter Zuckerproduzent Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit viel Schwung in sein neues Geschäftsjahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei in den drei Monaten März bis Mai um rund elf Prozent auf knapp 2,52 Mrd. Euro gestiegen. Davon seien 282 Mio. Euro als operatives Konzernergebnis übrig geblieben - 73 Prozent mehr als im Vorjahr. Südzucker profitiere dank höherer Preise vor allem von starken Geschäften im Kernsegment Zucker. Laut EU-Daten seien die Preise in der EU im Mai 2023 auf rund 814 Euro pro Tonne gestiegen, ein Plus von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Ungeachtet höherer Kosten, insbesondere für Rohstoffe und Energie, habe das operative Ergebnis des Zuckersegmentes von einer Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 169 Mio. Euro gesteigert werden können. Der Umsatz habe um 27 Prozent auf 924 Mio. Euro zugelegt. Was die Gewinnausbeute für das Gesamtjahr betreffe, werde das Unternehmen daher deutlich optimistischer. Statt auf 725 bis 875 (Vorjahr: 704) Mio. Euro solle das Betriebsergebnis jetzt auf 850 bis 950 Mio. Euro steigen. Der Konzernerlös dürfte wie bereits bekannt auf 10,4 bis 10,9 (Vorjahr: 9,5) Mrd. Euro klettern. Nachrichten ganz nach dem Geschmack der Börse. Die Aktie habe zulegen - und somit den übergeordneten, seit März 2022 laufenden Aufwärtstrend erneut bestätigen können. (Ausgabe 27/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:17,07 EUR -1,90% (13.07.2023, 11:10)XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:17,10 EUR -1,04% (13.07.2023, 10:52)