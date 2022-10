XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

12,73 EUR +2,00% (20.10.2022, 10:36)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



NASDAQ OTC-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (20.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Europas größter Zuckerproduzent Südzucker hat (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) in den ersten sechs Monaten 2022/23 einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 29 Prozent auf 4,624 Mrd. Euro sei EBITDA um 67 Prozent auf 465 Mio. Euro nach oben geschnellt. Das Konzernergebnis habe 316 Mio. Euro nach 134 Mio. Euro im Jahr zuvor erreicht. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden.Von Euphorie sei an der Börse dennoch keine Spur gewesen. Zwar habe der Vorstand seine Erwartungen für den Umsatz im Gesamtjahr auf 9,4 bis 9,8 Mrd. Euro angehoben von zuvor 8,9 bis 9,3 Mrd. Euro. Auf Ebene des operativen Gewinns seien die Ziele aber unverändert geblieben. Das EBITDA solle demnach weiterhin in der Spanne von 810 bis 910 (Vorjahr: 692) Mio. Euro liegen. Das operative Ergebnis werde in der Bandbreite von 450 bis 550 (Vorjahr 332) Mio. Euro gesehen.Ein Händler habe in diesem Zusammenhang betont, dass die positive Entwicklung im ersten Halbjahr vor allem vom Biosprit-Geschäft getrieben worden sei, dessen Gewinnspanne in den kommenden Quartalen jedoch schrumpfen sollte - einerseits aufgrund der steigenden Energie- und Rohstoffkosten, andererseits wegen der zuletzt deutlich gesunkenen Absatzpreise für Ethanol. Hinzu komme, dass der trockene Sommer in Europa den Zuckerrüben-Ertrag dämpfen könnte. In der Summe spreche all dies dafür, weiter vorsichtig an die Aktien heranzugehen, so sein Fazit. (Ausgabe 41/2022)Börsenplätze Südzucker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:12,71 EUR +1,36% (20.10.2022, 10:39)