XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

16,05 EUR -0,19% (01.06.2023, 10:40)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



NASDAQ OTC-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.



Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig.



Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2021/22 einen Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro. (01.06.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Südzucker: Rally ins Stocken geraten - AktienanalyseDer stark gestiegene Zuckerpreis hat Europas größtem Branchenvertreter Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) im vergangenen Jahr kräftige Zuwächse beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei im Jahresvergleich um ein Viertel auf knapp 9,5 Mrd. Euro geklettert. Das operative Ergebnis habe mit 704 Mio. Euro ebenfalls klar über dem Vorjahreswert von 332 Mio. Euro gelegen. Unter dem Strich hätten die Mannheimer konzernweit 529 Mio. Euro verdient, nach 123 Mio. Euro ein Jahr zuvor.Auch für die weitere Geschäftsentwicklung gebe sich der Konzern zuversichtlich: Trotz steigender Rohstoffpreise und Bremsspuren bei der Tochter CropEnergies solle das operative Ergebnis im neuen Geschäftsjahr auf 725 bis 875 Mio. Euro steigen, habe das Unternehmen bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen für das vergangene Geschäftsjahr bestätigt - und dabei auch auf die anhaltend hohen Zuckerpreise verwiesen. Im Bestfall entspräche das einem Plus von rund 24 Prozent.Zudem habe die Südzucker-Führung erstmals ein konkretes Umsatzziel genannt. Demnach sollten die Erlöse 2023/24 um bis zu fast 15 Prozent auf 10,4 bis 10,9 Mrd. Euro zulegen. Zur Bekanntgabe vorläufiger Zahlen im April habe der Vorstand lediglich ein Umsatzplus in Aussicht gestellt. Mit Ausnahme der Biosprit-Tochter CropEnergies werde in allen Segmenten mit einem Zuwachs gerechnet, habe es weiter geheißen.An der Börse habe Südzucker damit nicht punkten können. Anleger hätten sich offenbar mehr erhofft. Zudem habe Südzucker darauf verwiesen, dass der bis heute andauernde Ukraine-Krieg die Schwankungen auf den Absatzmärkten nochmals verstärkt habe. Auch hätten die Beschaffungspreise, insbesondere für Rohstoffe und Energie, stark angezogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:16,01 EUR -0,19% (01.06.2023, 11:01)