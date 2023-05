ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



NASDAQ OTC-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.



Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2021/22 einen Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro. (03.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) charttechnisch unter die Lupe.Im Rahmen des "HSBC Trendkompass" würden sie jede Woche über 100 Basiswerte anhand des langfristigen Kriteriums "Relative Stärke nach Levy" und dem kurzfristigen Maßstab "Momentum der letzten vier Wochen" filtern. Gemessen an diesen beiden objektiven Kriterien mache die Südzucker-Aktie inzwischen eine gute Figur. Doch nicht nur das, denn als Sahnehäubchen komme auch noch eine extrem spannende charttechnische Ausgangslage hinzu. Neben der Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 16,83 EUR) und dem Bruch des 2016 etablierten Abwärtstrends (akt. bei 17,05 EUR) komme derzeit der Spurt über das Hoch vom August 2020 bei 17,76 EUR hinzu. Letztere Weichenstellung sorge im langfristigen Kontext für den Abschluss einer mehrjährigen Bodenbildung. Das Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr - lasse sich auf rund 7 EUR taxieren. Perspektivisch dürfte dieses ausreichen, um die Hochs von 2017/2016 bei 25,39/25,94 EUR ins Visier zu nehmen. Der Charme der aktuellen Ausgangslage liege nicht zuletzt darin, dass die derzeitige Ausbruchssituation eine engmaschige Absicherung ermögliche - z. B. auf Basis der o. g. langfristigen Glättung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie:18,09 EUR +0,61% (03.05.2023, 08:32)XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:18,03 EUR -1,58% (02.05.2023, 17:35)