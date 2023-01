XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.



Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2021/22 einen Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro. (20.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.

Die Südzucker-Aktie habe sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt. Im 52-Wochen-Vergleich gehöre das Papier mit einem Plus von 22% zu den sieben besten Werten im SDAX. Zuletzt habe die Südzucker-Aktie aber Federn lassen müssen. Zwar seien die jüngsten Quartalszahlen durchaus gut ausgefallen. Anleger würden sich aber um Belastungen durch höhere Kosten sorgen.

Südzucker habe zuletzt mitgeteilt, dass Belastungen durch signifikant höhere Rohstoff-, Verpackungs- und Energiekosten nur teilweise oder mit zeitlichem Verzug an die Kunden hätten weitergegeben werden können. Gute Geschäfte v.a. mit Zucker- und Spezialitätenprodukten hätten dem Mannheimer Konzern allerdings zu einem Umsatzsprung verholfen.

Nach dem jüngsten Rücksetzer kämpfe die Südzucker-Aktie mit der 38-Tage-Linie. Diese sollte nun unbedingt verteidigt werden, solle sich das charttechnische Bild nicht weiter eintrüben. Zuletzt sei das Papier unter die Unterstützung in Form des Juli-Hochs 2022 bei 15,72 Euro gerutscht. Wichtig wäre, dass diese schnell zurückerobert werden könne. Mittelfristig würden die Aussichten jedoch gut bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2023)