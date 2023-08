XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.



Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2021/22 einen Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro. (28.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Nach diversen Aufwärtsrevisionen wolle Südzucker im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz zwischen 10,4 und 10,9 Mrd. Euro (GJ 2022/23: 9,5 Mrd. Euro) und ein operatives Konzernergebnis von 850 bis 950 Mio. Euro (GJ 2022/23: 704 Mio. Euro) erzielen. Trotz Kostenrisiken scheine der Kursverfall seit Mitte Juli überzogen.Die Zeit der Prognoseanhebungen dürfte indes vorbei sein. Neben Belastungen durch die Energie- und Rohstoffpreise, deren Entwicklung ein Unsicherheitsfaktor darstelle, ürden sich die Zuckerpreise seit Mitte Juni im Rückwärtsgang befinden. Wie sich das auf die Zahlen auswirke, würden Anleger am 12. Oktober bei Vorlage des Halbjahresberichts für 2023/24 (per 28.2.) erfahren. Und: Im laufenden Kartellverfahren werde Südzucker in Berufung gehen. Ungeachtet dessen sei die Bewertung durchaus günstig: Einer Marktkapitalisierung von gut 2,9 Mrd. Euro stehe ein Buchwert von über 4,3 Mrd. Euro (per 31.5.) gegenüber. Würden unsere Ergebnisschätzungen 2023/24 erreicht, beträgt das KGV nur knapp 7, so die Experten von "Der Anlegerbrief".Die Empfehlung der Experten (15/2022) sei mit Gewinn ausgestoppt worden. Die Gemengelage aus sinkendem Zuckerpreis und ggf. höheren Energiekosten in der zweiten Jahreshälfte mahne trotz günstiger Bewertung zur Vorsicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:14,73 EUR +0,14% (28.08.2023, 10:34)