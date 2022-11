Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (03.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Südzucker-Konzern habe seine Jahresziele wegen besserer Geschäfte mit Zucker noch einmal angehoben. Der Umsatz des laufenden Geschäftsjahres (per Ende Februar) solle nun auf 9,7 bis 10,1 Milliarden Euro klettern, nach 7,6 Milliarden im Vorjahr, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mitgeteilt habe.Erst Mitte Oktober habe der Konzern schon einmal seine Prognose erhöht und eine Spanne von 9,4 bis 9,8 Milliarden Euro ins Auge gefasst.Die Verbesserung sei durch das Segment Zucker getragen worden, das in der Corona-Pandemie gelitten habe: Der Absatz sei zurückgegangen, weil Menschen weniger ausgegangen seien und auf Softdrinks sowie Snacks verzichtet hätten. Zudem hätten Menschen verstärkt zu Hause gegessen, was das Bewusstsein für den Umgang mit Nahrungsmitteln gestärkt habe. Mit Blick auf eine gesunde Ernährung hätten viele auch zunächst ihren Zuckerkonsum reduziert - diese Entwicklung scheine sich aber mittlerweile wieder umzukehren.Bereits zur Vorlage der Finanzkennziffern des zweiten Quartals habe der Vorstand die Erwartungshaltung bekräftigt, dass der Umsatz der Geschäftsbereiche Zucker, Spezialitäten (Tiefkühlpizza und -pasta) und Stärke deutlich ansteigen sollten. Große Hoffnung hätten die Manager zudem in das Segment Frucht gesteckt. Hier dürfte der Vertrieb von Produkten wie Fruchtzubereitungen und -saftkonzentrate für einen großen Umsatzzuwachs sorgen. CropEnergies sollte mit 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro zum Gesamterlös beitragen, habe es damals geheißen.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Geschäftsjahres solle nun 890 bis 990 Millionen Euro betragen. Es würde damit an beiden Enden jeweils um 80 Millionen besser ausfallen.Die Südzucker-Aktie könne auch am heutigen Donnerstag deutlich zulegen. Sie gewinne bis zum Mittag 2,4 Prozent auf 13,52 Euro. Damit sei sie der zweitstärkste Titel im SDAX des Tages hinter Kontron . Zuletzt sei dem Papier auch der Sprung über die 90-Tage-Linie gelungen.Anleger lassen die Position laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Südzucker-Aktie. (Analyse vom 03.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)