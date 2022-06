Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

14,84 EUR -0,27% (23.06.2022, 12:57)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (23.06.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Südzucker: Höhere Ziele gesetzt - AktienanalyseDer Zuckerkonzern Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) hat nach einem starken Auftaktquartal seine Prognose angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das vorläufige operative Ergebnis der ersten drei Monate habe 160 Mio. Euro erreicht, nach 49 Mio. Euro im Jahr zuvor, habe das Unternehmen mitgeteilt. Für 2022/23 (bis Ende Februar) stünden daher nun 400 bis 500 Mio. Euro im Plan statt der bisher angepeilten 300 bis 400 Mio. Euro. Auch beim Umsatz habe der Konzern nach einem Plus von fast 30 Prozent auf rund 2,25 Mrd. Euro seine Erwartungen nach oben geschraubt. Habe die Untergrenze der Prognose zuvor noch bei 8,7 Mrd. Euro gelegen, so rechne die Firma jetzt nun mit mindestens 8,9 Mrd. Euro.Südzucker habe die besseren Aussichten vor allem mit den gut laufenden Geschäften seiner Biosprit Tochter CropEnergies begründet, die dank Sicherungsgeschäften (für Rohstoffe und Energie) sowie steigender Verkaufspreise für Bioethanol ihr operatives Ergebnis im ersten Quartal auf 87 Mio. Euro fast versechsfachen und den Umsatz um 86 Prozent auf 399 Mio. Euro habe steigern können. Aber auch die Spezialitäten-Sparte - hier produziere Südzucker unter anderem Pizzen, aber auch Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung - hätten zur angehobenen Prognose beigetragen, habe es geheißen. Detaillierte Zahlen sollten am 7. Juli vorgelegt werden.An der Börse seien die Nachrichten mit einem kräftigen Kurssprung gefeiert worden. Dabei sei auch der hartnäckige Widerstand bei 14,50 Euro aus dem Weg geräumt worden. Offensive Anleger greifen daher nun zu einem Discount Call mit Cap an dieser Marke, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 24/2022)Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:14,90 EUR -0,33% (23.06.2022, 12:43)