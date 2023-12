Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,94 EUR +0,50% (20.12.2023, 08:35)



XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,86 EUR +0,87% (19.12.2023, 17:35)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



NASDAQ OTC-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.



Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.300 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2022/23 einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro. (20.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Hammer-Meldung am Dienstagabend: Südzucker wolle seine Ethanol-Tochter CropEnergies von der Börse nehmen und biete 11,50 Euro je Aktie. Das entspreche einem Aufschlag von knapp 70%. Während das Papier von Südzucker kaum verändert auf den geplanten Deal reagiere, nähere sich die Aktie von CropEnergies dem Angebotspreis an. Bei den Analysten von Barclays löse die angekündigte Übernahme keinen Jubel aus.Die britische Investmentbank habe Südzucker nach der angekündigten Komplettübernahme des Biosprit-Herstellers CropEnergies auf "underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Er begrüße die daraus folgende Vereinfachung der Konzernstruktur, auch wenn die finanziellen Auswirkungen der Übernahme relativ begrenzt seien, habe Analyst Alex Sloane nach der Ankündigung geschrieben. Der Zeitpunkt erscheine dem Zuckerkonzern wohl günstig, nachdem der Aktienkurs von CropEnergies seit dem Rekordhoch 2022 deutlich gefallen sei. Seine Hauptsorge den Anlagehintergrund von Südzucker betreffend sei, dass die Zuckergewinne im Geschäftsjahr 2024 ihren Höhepunkt erreicht hätten und in den nächsten Jahren deutlich korrigieren könnten.Nach mehreren Prognosesenkungen sei die Aktie von CropEnergies zuletzt auf ein neues Mehrjahrestief gefallen. Südzucker nutze nun die Gunst der Stunde und wolle das Kapitel Börse bei der Ethanol-Tochter beenden und entsprechend ein Delisting einleiten. CropEnergies-CEO Stephan Meeder wechsele per sofort in den Vorstand von Südzucker.Südzucker sei inzwischen im Besitz von knapp 74,1% aller ausstehenden CropEnergies-Aktien. Die Chancen stünden gut, dass weitere Aktionäre an die Muttergesellschaft andienen würden. "Der Aktionär" werte das Timing für die Ankündigung als gut. Dennoch würden bei der Südzucker-Aktie derzeit einfach die Impulse fehlen. Sie gehöre auf die Watchlist, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie: