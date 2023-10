Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

14,16 EUR +0,71% (12.10.2023, 12:55)



XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

14,14 EUR +1,29% (12.10.2023, 12:35)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



NASDAQ OTC-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.



Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2021/22 einen Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro. (12.10.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Der Zuckerproduzent erhöhe seine Ergebnisprognose zum zweiten Mal für das Geschäftsjahr 2023 trotz schwierigem Marktumfeld. Beim Umsatz werde das Unternehmen aber vorsichtiger. Erste Analystenkommentare würden nicht lange auf sich warten lassen. Für die Südzucker-Aktie gehe es am Donnerstagvormittag im SDAX zeitweise stark nach oben.Südzucker habe den Umsatz im ersten Halbjahr um zehn Prozent auf 5,1 Mrd. Euro erhöht. Das operative Ergebnis sei von 316 Mio. Euro auf 592 Mio. Euro geklettert. Obwohl das Marktumfeld schwierig seu, habe der Konzern gute Ergebnisse durch Preiserhöhungen im Zuckersegment liefern können.Zudem hebe Südzucker zum zweiten Mal im Jahr 2023 seine Ergebnisprognose an. Das Unternehmen erwarte ein operatives Ergebnis zwischen 900 Mio. Euro und einer Milliarde Euro. Bisher habe Südzucker 850 Mio. Euro bis 950 Mio. Euro erwartet. Bei dem Umsatz würden die Mannheimer mit 10,0 bis 10,5 Mrd. Euro rechnen. Das Management habe bisher 10,4 Mrd. Euro bis 10,9 Mrd. Euro erwartet. Damit liege der Umsatz aber immer noch über dem Vorjahreswert, habe das Unternehmen mitgeteilt.Das Analysehaus Warburg Research belasse das Votum auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,20 Euro. Das zweite Quartal sei besser ausgefallen als erwartet, vor allem dank höherer Profitabilität im Zuckersegment, habe Analyst Oliver Schwarz in seiner ersten Reaktion geschrieben.(mit Material von dpa/AFX)