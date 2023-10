Börsenplätze Südzucker-Aktie:



Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.



Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2022/23 einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro. (19.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Die Südzucker-Aktie habe am Donnerstag deutlich unter einer negativen Branchenstudie von Barclays gelitten. Die Papiere des Nahrungsmittelkonzerns seien zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozent gesunken und und die 14-Euro-Marke gerutscht. Das erst Ende vergangener Woche erreichte Jahrestief rücke damit wieder in den Fokus.Das Thema GLP-1 sei aktuell in aller Munde. Gemeint sei damit die neue Klasse von Antidiabetika, die sich auch als Segen für Menschen mit Gewichtsproblemen erwiesen hätten. Damit seien sie zum Multimilliardenmarkt geworden. Des einen Freud sei jedoch des anderen Leid - denn für Nahrungsmittelproduzenten sei gezügelter Appetit eher ein Fluch.In einer aktuellen Branchenstudie habe sich nun auch Barclays-Experte Alex Sloane der Belastung durch GLP-1 gewidmet. Das "Bärenszenario" durch diese Arzneien sei schwer abzuschätzen. Die zunehmend negative Wahrnehmung der Gesundheitsrisiken von hochverarbeiteten Lebensmitteln könnten die Wachstumsprognosen aber weiter drücken. Sloane werde jedenfalls sehr vorsichtig.Seine Südzucker-Einstufung habe er auf "Underweight" mit einem Ziel von nur noch 12,00 Euro gesenkt. Südzucker sei zwar nicht direkt von GLP-1 betroffen, könnte es aber werden, wenn die Abnehmwelle mithilfe der Mittel nach Europa herüberschwappe. Zudem sehe der Experte einen möglichen Wechsel am Zuckermarkt hin zu Überschüssen. Seine Ergebnisprognose für Südzucker für 2026 liege deshalb mehr als ein Viertel unter dem Konsens.DER AKTIONÄR rät an der Seitenlinie zu bleiben, bis es entweder deutlich positivere News von operativer Seite gibt oder sich das Chartbild deutlich aufgehellt hat, so Michael Diertl. (Analyse vom 19.10.2023)(mit Material von dpa-AFX)