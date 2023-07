Börsenplätze Südzucker-Aktie:



Kurzprofil Südzucker AG:



Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.



Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2021/22 einen Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro. (06.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Der Konzern rechne im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 dank deutlich besserer Zuckergeschäfte mit einem höheren operativen Gewinn. DER AKTIONÄR habe erst in der Ausgabe 27/23 in der Vorwoche eine weitere Erhöhung der Jahresprognose in Aussicht gestellt.In den zwölf Monaten bis Ende Februar solle das um Sondereinflüsse bereinigte Betriebsergebnis nun auf 850 bis 950 Mio. Euro steigen, habe Südzucker am Donnerstag in Mannheim mitgeteilt. Bislang habe das Management 725 bis 875 Mio. Euro auf dem Zettel gehabt, nach einem Vorjahreswert von 704 Mio. Euro. Die Umsatzprognose von 10,4 bis 10,9 Mrd. Euro bleibe unverändert.Bereits im ersten Geschäftsquartal habe das operative Ergebnis des Zuckersegmentes spürbar angezogen. Nach einer Million Euro im Vorjahreszeitraum habe Südzucker hier nun in den drei Monaten März bis Mai 169 Mio. Euro verzeichnet. Auf Konzernebene sei der Wert um 73 Prozent auf 282 Mio. Euro geschnellt, während der Erlös um elf Prozent auf 2,5 Mrd. Euro zugelegt habe.Die deutlich höhere Prognose für das um Sondereinflüsse bereinigte Betriebsergebnis sollte in den nächsten Wochen auch in den Bewertungsmodellen der Analysten berücksichtigt werden. Das derzeitige durchschnittliche Kursziel in Höhe von 18,56 Euro erscheine nach Ansicht des AKTIONÄR zu konservativ.Im vorbörslichen Handel könne die Südzucker-Aktie rund vier Prozent an Wert gewinnen. Der SDAX-Titel dürfte in den kommenden Wochen wieder in Richtung der bisherigen Jahreshochs bei etwa 18,90 Euro vorstoßen können.Die Südzucker-Aktie bleibe, wie in AKTIONÄR-Ausgabe 27/23 thematisiert, ein klarer Kauf. Ein Stopp bei 14,00 Euro sichert nach unten vor größeren Verlusten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link